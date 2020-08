Déi englesch Formel-1-Traditiounsecurie Williams gehéiert elo enger US-Investmentgesellschaft. D'Firma Dorilton Capital huet d'Privatteam kaf.

Williams huet schonn zanter Jore grouss finanziell Problemer, déi sech elo an der Corona-Kris verschäerft hunn. Mat Dorilton Capital, déi hiren Haaptsëtz zu New York hunn, hätt een en neie Besëtzer fonnt, "deen de Sport versteet a weess, wat gebraucht gëtt, fir Succès ze hunn", huet e Freideg d'Co-Teamchefin Claire Williams erkläert. Den Investisseur respektéiert zudeem "d'Vermiechtnes vun der Ecurie". Den Numm soll bäibehale ginn an den Haaptsëtz soll zu Grove bleiwen.

De Formel-1-Rennstall Williams gouf 1977 vum Teamchef Frank Williams, dem Papp vum Claire Williams, an dem Patrick Head gegrënnt. Am Ganzen huet d'Ecurie 9 Mol de Konstrukteurstitel gewonnen. De leschte Weltmeeschtertitel konnte si 1997 mam Jacques Villeneuve feieren. Aktuell fueren den Goerge Russell an den Nicholas Latifi fir Williams.