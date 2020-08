Den Dylan Pereira kämpft am Porsche Supercup weiderhin ëm den Titel. RTL.lu iwwerdréit de Qualifiying e Samschdeg vun 13.45 Auer un.

Zejoert konnt den Dylan zu Spa eng Victoire feieren. Eng gutt Ausgangsbasis dofir ass e gudde Qualifying. Wéi et fir de Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer an de belschen Ardenne leeft, gesitt dir am Livestream op RTL.lu, dat vun 13.45 Auer bis 14.15 Auer.

De Qualifying gëtt ouni Kommentar iwwerdroen.

D'Course um Sonndeg gëtt live op RTL ZWEE am FreeTV iwwerdroen, grad ewéi am Livestream op RTL.lu. Den Depart ass fir 12.25 Auer geplangt. Kommentéiert gëtt d'Course vum Tom Hoffmann a vum Serge Pauly.