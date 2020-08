Um Dënschdeg koum d'Meldung, dass de Rallye-Weltmeeschterschaftslaf an Däitschland, dee vum 15.-18. Oktober sollt sinn, ofgesot muss ginn.

Et feelt un den néidegen Autorisatiounen, fir dee Rallye z'organiséieren. Et war ugeduecht, dass de Rallye integral um Militärgelänn vu Baumholder sollt ofgehale ginn, wouduerch een den Accès vun Zuschauer vill besser kontrolléiere kéint.

De Problem ass awer, dass no de Reegele vu Rheinland-Pfalz just 350 Leit dierfe bei sou engem Event dobäi sinn. An do sinn d'Organisateuren an d'Teams mat hirem Personal scho mat agerechent. Vun dohier ass et net méiglech de Rallye ënnert deene Konditiounen z'organiséieren.

Dobäi kënnt, dass d'Areal vu Baumholder en Ëmfang vu ronn 80 Kilometer huet. Et wier onméiglech als Veranstalter, fir do versécheren ze kënnen, dass do néierens Zuschauer géifen e Wee fanne fir op d'Gelänn ze kommen, sou den ADAC Motorsportchef Thomas Voss an enger kuerzer Pressematdeelung.

En Pressecommuniqué mat weideren Informatioune soll am Laf vum Dag verëffentlecht ginn.

Kalenner 2020

Et goufe bis elo eréischt 3 Leef an der Rallye-WM gefuer: Monte Carlo, Schweden a Mexiko. Als nächste Laf gëtt vum 4.-6. September an Estland gefuer. Duerno geet et weider an der Tierkei (18.-20. September), éier eigentlech am Oktober sollt den Däitschland-Rallye gefuer ginn. Duerno steet Italien um Progamm an als Ofschloss dann de Rallye d'Ypres an der Belsch, vum 19.-22. November.

Aktuell sinn de Sébastien Ogier a Julien Ingrassia um Toyota Yaris WRC Leader am Generalklassement, mat 62 Punkten no 3 Rallyen. Hannendru kommen d'Teamkollegen Elfyn Evans/Scott Martin mat 54 Punkten. Op Plaz 3 sti mat 42 Punkten den Thierry Neuville an Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC).