E Samschdeg de Mëtteg war um Circuit zu Spa de Qualifying fir déi 7. a soumat zweetleschte Manche am Porsche Supercup.

No senger Victoire virun engem Joer wollt sech den Dylan Pereira um Samschdeg am Qualifying zu Spa an eng ideal Ausgangspositioun fir d'Course um Sonndeg bréngen.

De Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer hat dann och iwwer wäit Strecke vum Qualifying déi séierste Ronn an de belschen Asphalt gebrannt, ma um Enn sollt et awer net fir d'Pole duergoen. Déi war fir den Tierk Ayhancan Güven, dëst virum Pereira sengem Teamkolleeg Jackson Evans.

De momentane Leader am General, an domat dem Pereira säi gréisste Konkurrent, de Larry ten Voorde, koum am Qualifying an der Belsch just op déi 6.Plaz.