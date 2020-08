Dem Lëtzebuerger säi grousse Konkurrent Larry ten Voorde ass net iwwert déi 5. Plaz erauskomm an domadder huet hien d'Féierung verluer.

E Sonndeg gouf am Porsche Supercup déi 7. Manche an zweetlescht Course vun der Saison gefuer. Hannert dem Ayhancan Cüven an dem Jaxon Evans ass den Dylan Pereira zu Spa vun der drëtter Plaz an d'Course gaangen. Un der Spëtzt huet sech nom Depart näischt verännert.

Iwwerhuelmanöver huet ee wärend der Course kaum gesinn, ma an der 10. vun 11 Ronnen huet sech den Jaxon Evans op der zweeter Plaz verbremst. Den Dylan Pereira huet seng Chance genotzt an huet säin Teamkolleeg iwwerholl.

Um Enn huet sech den Ayhancan Güven d'Victoire zu Spa geséchert. Den Dylan Pereira ass op déi zweete Plaz gefuer an déi drëtt war fir de Florian Latorre, deen den Evans no engem weidere Feeler nach an der leschter Ronn iwwerholl huet.

Am Verlaf vun der Course konnt dem Pereira säi grousse Konkurrent de Larry ten Voorde eng Plaz gutt maachen. Den Hollänner huet sech um belsche Circuit vun der 6. op déi 5. Plaz ni vir geschafft. Fir den ten Voorde geet dat awer net duer, fir d'Féierung am General ze behalen. Den Dylan Pereira steet elo eng Course virum Enn vun der Saison nees un der Spëtzt vum General an huet mat engem Virsprong vu 4 Punkte gutt Chancen, fir de Porsche Supercup 2020 fir sech ze entscheeden.

Déi lescht Statioun vum Porsche Supercup ass den nächste Weekend zu Monza an Italien.