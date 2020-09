Den Dylan Pereira ka Geschicht schreiwen an de Porsche Supercup gewannen. RTL.lu iwwerdréit de Qualifiying e Samschdeg vun 13.45 Auer un.

No senger 2. Plaz zu Spa Francorchamps ass de Lëtzebuerger elo nees de Leader am Porsche Supercup. Zu Monza heescht et déi 4 Punkten Avance op de Larry Ten Voorde verdeedegen. D'Basis dofir muss hie sech beim Qualifying erausfueren.

De Qualifying gëtt ouni Kommentar iwwerdroen.

D'Course um Sonndeg gëtt live op RTL ZWEE am FreeTV iwwerdroen, grad ewéi am Livestream op RTL.lu. Den Depart ass fir 12.25 Auer geplangt. Kommentéiert gëtt d'Course vum Tom Hoffmann a vum Serge Pauly.

Réckbléck op d'Course zu Spa Francorchamps