RTL iwwerdréit déi lescht an decisiv Course vum Porsche Supercup live op RTL ZWEE op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu.

D'Emissioun op der Tëlee mat der Liveiwwerdroung vun der Course fänkt e Sonndeg um 12.15 Auer un, de Start vun der Course ass um 12.25 Auer. De Kommentar vun der Course maachen den Tom Hoffmann an de Serge Pauly. D'Course kënnt Dir och am Livestream op RTL.lu suivéieren.

Den Dylan Pereira ass aktuell de Leader am General vum Porsche Supercup. En huet 4 Punkte Virsprong virum Hollänner Larry Ten Voorde. Déi heescht et zu Monza um Héichgeschwindegkeetscircuit ze verdeedegen an d'Victoire an dësem wichtegste Markepokal mat heem ze huelen.