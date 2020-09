Den Dylan Pereira gouf duerch seng 4. Plaz zu Monza an enger excellenter Saison um Enn de Vizechampion hannert dem Larry ten Voorde.

Um Sonndeg stoung am Porsche Supercup déi leschte Course vun der Saison um Programm. Aus Lëtzebuerger Sicht hat den Dylan Pereira virun der Course eng Avance vu 4 Punkten op säi gréisste Konkurrent, de Larry ten Voorde aus Holland.

Nom Qualifying um Samschdeg war allerdéngs kloer, dass et eng schwéier Aufgab fir de Lëtzebuerger géif ginn, dëst well den ten Voorde vu vir fuere konnt an den Dylan Pereira sengersäits vun der 4. Positioun an d'Course goung.

Direkt nom Depart konnt de Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer eng Positioun gutt maachen, a sech op déi 3. Positioun verbesseren, säi Konkurrent aus Holland konnt seng éischte Plaz dogéint verdeedegen. Duerch zwee Accidenter an den éischte Ronne gouf et direkt zwou Sortië vum Safety Car, ma den ten Voorde konnt béid Kéiere seng Féierung behaapten, a sech no der zweeter Relance esouguer liicht vum Latorre, deen op Positioun zwee louch, ofsetzen.

#PorscheMobil1Supercup - Hectic start to the season finale with 2 safety car phases after accidents in the rear of the field. Currently @LarrytenVoorde leads ahead of @FlorianLATORRE and @DylanPereiraLu. The Dutchman is thus sailing on course for the #Supercup title pic.twitter.com/QlKfB8Bz3R — Porsche Supercup (@PorscheSupercup) September 6, 2020

Wärend den Hollänner seng Avance un der Spëtzt kontinuéierlech ausbaue konnt, war den Dylan Pereira beméit, sech géint de Florian Latorre duerchzesetzen, a sech op déi zweete Platz ze verbesseren, ma de Fransous konnt seng zweete Positioun konsequent behaapten.

An der 10. Ronn sollt d'Virentscheedung am General dann zu Gonschte vum ten Voorde falen, dëst well de Pereira op déi véierte Plaz zréckgefall war.

Um Enn konnt de Larry ten Voorde sech dann och d'Victoire zu Monza a soumat och d'Victoire am General sécheren. Trotz enger excellenter Saison sollt et fir den Dylan Pereira um Enn net fir den Titel duergoen, hie gouf um Enn duerch seng 4. Plaz zu Monza den Zweeten am Porsche Supercup 2020.