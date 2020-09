Weider um Podium stoungen iwwerraschend de Carlos Sainz virum Lance Stroll. Duerch eng Kollisioun hat d'Course esouguer missen ënnerbrach ginn.

No der Victoire am Qualifying um Samschdeg war et op en Neits de Lewis Hamilton, dee viru sengem Mercedes-Kontrahent Valtteri Bottas vun der Spëtzt an d'Course goe konnt.

Nom Depart konnt de Weltmeeschter seng 1. Plaz dann och verdeedegen. Do hannendru war et allerdéngs de Bottas, dee kee gudde Start hat an no der éischter Ronn nëmmen nach op der 5. Plaz louch. Soumat war de Carlos Sainz den éischte Verfolger vum Hamilton, dee seng Avance Ronn fir Ronn ausbaue konnt.

Ee ganz schwaarzen Dag gouf et da fir de Vettel, deen dës Saison guer net an Trëtt kënnt. No 7 Ronnen huet den Däitsche säi Gefier missen ofstellen, dëst no enger Kollisioun, déi duerch een technesche Feeler provozéiert gouf.

LAP 6/53



Vettel can't get the car stopped at Turn 1, and dramatically smashes through the polystyrene barrier



VET 📻: "Brakes failed. The brakes failed."#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Vf8zO36lTC — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Un der Spëtzt konnt den Hamilton seng Course fueren a seng Avance ëmmer weider ausbauen, dëst mat enger schnellster Ronn no der anerer.

Duerch den Ausfall vum Magnussen koum et an der 21. Ronn zum Asaz vum Safety Car, ma och dat konnt den Englänner un der Spëtzt net stoppen.

Nëmmen 3 Ronne méi spéit huet d'Course dann awer missen ënnerbrach ginn. Hei war et de Leclerc um zweete Ferrari, deen an eng Kollisioun verwéckelt war. De Monegass hat allerdéngs Gléck am Ongléck a konnt selwer aus sengem Gefier klammen. Et war also op en Neits een Dag fir ze vergiessen aus Siicht vu Ferrari.

🚩 RED FLAG 🚩



The race is suspended after Leclerc's accident at the final corner



Cars will line up in the pit lane in race order#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/uS5RLkQA44 — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Duerch ee Feeler wärend dem Safety Car bei der Kollisioun krut ënnert anerem den Hamilton eng 10-Sekonne Strof a war soumat un d'Enn vum Feld zréckgefall.

An enger geckeger Course war et nëmme kuerz drop de Verstappen, deen net weiderfuere konnt a säi Red Bull huet missen ofstellen. Soumat war kloer, dass den aktuell 2. am General keng Punkte sammele wäert.

Ausnotze konnten dës Ausfäll a Kollisiounen de Pierre Gasly mat sengem AlphaTauri, deen no der Strof fir den Hamilton d'Féierung iwwerhuele konnt.

Um Enn konnt de Gasly sech och d'Victoire sécheren a sech géint de Carlos Sainz duerchsetzen.

© AFP (Archiv)

Et war déi éischte Victoire fir AlphaTauri a fir de Pierre Gasly, deen natierlech iwwerglécklech war.

Den Hamilton konnt seng Avance am General dogéint weider verdeedegen. Den aktuelle Weltmeeschter konnt nach op déi 7. Plaz no vir fueren.