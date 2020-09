Dass et och Leit ginn, déi net ëmmer just op déi typesch Victoire-Kandidate wette bei enger Course, weist d'Wett vun engem Finn, dee sech freeën däerf.

D’Formel 1 ass langweileg well Mercedes ëmmer gewënnt? Op d’mannst zu Monza gouf et dëse Weekend eng verréckte Course. Dass Gasly, Sainz a Stroll um Podium stinn, huet wahrscheinlech kee richteg virausgesot. Wierklech keen? Wéi déi finnesch Zeitung Iltalehti mellt, hätt ee finnesche F1-Fan op genee déi Top3 gewett. Wéi de Wettbüro Veikkaus matdeelt, loung d’Quot bei dëser Wett bei 1 zu 166’990. Leider goufen awer nëmmen 20 Cent op dat Resultat gesat, mä dat mécht nach ëmmerhin e Gewënn vun 33’398 Euro.