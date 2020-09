Wéi RTL/ntv mellen, géif de Bouf vum Michael Schumacher kuerz viru sengem Debut an der Kinneksklass vum Motorsport stoen.

Fir genee ze sinn, soll hie schonn de kommende Weekend an engem Formel 1 zu Mugello fueren, dat beim Grousse Präis vun der Toskana. Fir wéi een Team e soll fueren, wier awer nach net gewosst. Méiglech Teams déi genannt ginn, wieren Alfa Romeo oder Haas.

Den 21 Joer jonke Schumacher fiert jo aktuell an der Formel 2 an ass an der Nowuess-Akademie vu Ferrari. Hie géif seng Saach do ganz gutt maachen, hat de Ferrari-Teamchef Mattia Binotto Mëtt August an engem Interview an der Bild am Sonntag gesot. Hie misst sech nach verbesseren an duerno géif een da kucken, wat se fir 2021 mat him virhätten. De logesche Schrëtt wier, dass en an engem klenge Formel-1-Team éischt Erfarunge sammele kéint, sou nach de Binotto.

Zanter dem Luef vum Binotto huet de Mick Schumacher sech an der Formel 2 dann och gesteigert. En ass a 5 Courssen 3 mol den Drëtte ginn, 1 mol den Zweeten an 1 mol huet e gewonnen. En ass 8 Coursse viru Schluss op Plaz 2 am General, 6 Punkten hannert dem Leader Callum Ilott.