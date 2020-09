E Mëttwoch hat RTL/ntv gemellt, de Mick Schumacher kéint schonn de kommende Weekend eng éischte Kéier an der Formel 1 starten. Deem ass awer net esou.

Nach am Laf vum Dag koum den Dementi. Et misst ee sech nach e bësse gedëllegen. Et wier awer net ausgeschloss, dass dem Michael Schumacher säi Bouf nach dës Saison op d'mannst bei engem fräien Training kéint an den Asaz kommen. Mëttelfristeg soll de Mick Schumacher awer den Opstig vun der Formel 2 an d'Kinneksklass packen.

Eng gutt Nouvelle gëtt et dann awer scho fir de Mick Schumacher. Hie fiert e Sonndeg beim 1000. Grand-Prix vu Ferrari an engem Ferrari F2004, dem Auto vum Formel-1-Weltmeeschter Michael Schumacher. Hien huet déi grouss Éier e puer Tier dierfe mat dësem legendären Auto um Circuit vu Mugello ze dréinen. De Mick Schumacher ass schonn 2019 beim Grousse Präis vun Däitschland op deem Auto gefuer.