Den aktuelle Weltmeeschter léisst senger Konkurrenz keng Chance. Op déi 2 Plaz fiert de Valtteri Bottas an op déi 3. Plaz de Red Bull Pilot Max Verstappen.

Den Iwwerraschungsgewënner vum GP vu Monza Pierre Gasly ass um Samschdeg an der Toskana schonns am Q1 eliminéiert ginn. De Sebastien Vettel huet sech als 15. esou just an de Q2 gerett. Ganz vir war et wéi gewinnt Mercedes, déi mat iwwer enger hallwer Sekonn Virsprong op Red Bull hire Géigner keng Chance gelooss hunn.

Änlecht Bild am Q2: Hamilton viru Bottas a Verstappen. Am Géigesaz zum Charles Leclerc huet et de 4-fache Weltmeeschter Sebastien Vettel net gepackt, an de Q3 ze fueren. De Ferrari Pilot fiert e Sonndeg vun der 14. Plaz fort.

Am Q3 ass et dunn ëm d'Pole Position gaangen. Ferrari mam Charles Leclerc hunn eng ganz gutt Performance gewisen a sou fiert de Fransous e Sonndeg vun der 5. Plaz fort. Ganz vir awer dat gewinnte Bild. De Lewis Hamilton klasséiert sech als Éischten, knapps virum Finn Valtteri Bottas. An der Geschicht vu Mercedes war et déi 150 Pole Position, dat ass bis ewell nach kenger anerer Ecurie an der Geschicht vun der Formel 1 gelongen.