Direkt zwee mol misst d'Course ennerbrach ginn, daat well et zäitweis zu enger Massekarambolage komm ass. De Valtteri Bottas fiert op déi 2 Plaz.

Perfekte Start fir de Valtteri Bottas, deen de Lewis Hamilton direkt konnt iwwerhuelen. Hannendrun hat de Max Verstappen Problemer richteg fort ze kommen, an ass ëmmer méi lues ginn. Kuerz dorops ass et direkt zu e puer Accidenter komm. De Carlos Sainz huet sech gedréint, de Vettel huet säi Frontfliggel beschiedegt, an de Verstappen kennt mam Grosejan a Beréierung, deen dem Red Bull Piolot hannen an den Auto gefuer ass. D' Course war domat fir de Red Bull Pilot eriwwer.

LAP 1/59



Drama from the off - Bottas gets a flyer but behind Verstappen is into the gravel and OUT of the race! #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/gb6UMCc4cH — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Nom Safety Car ass et dunn erëm direkt op der Start/Zillinn zur enger Massekarambolage komm, wouropshin d'Course ënnerbrach ginn ass. Nom Restart huet de Valtteri Bottas net beschleunegt an sou ass et hannendrun zu enger Aart Zéiharmonika-Effekt komm, an eng rëtsch Fuerer sinn anen geknuppt. Verletzt huet sech awer keen.

The incident brings out a RED FLAG 🚩



Four drivers were involved in this crash - Giovinazzi, Latifi, Magnussen and Sainz - all are out of their cars and seemingly ok 👍#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/vE0FuXm0A9 — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Nom Restart war et de Lewis Hamilton deen säin Team-Kolleeg Valtteri Bottas direkt konnt iwwerhuelen. An der 43. Ronn ass et awer dunn alt erëm hektesch ginn, dat well de Lance Stroll no engem Plattfouss nawell ferm an d'Mauer geknuppt ass. D'Course misst op e Neits ënnerbrach ginn.

Um Enn kann sech trotz dem ganze Chaos alt nees de Britt Lewis Hamilton virum Valtteri Bottas duerch setzen. Op déi 3. Plaz fiert den Alexander Albon op Red Bull.