Wéinst Problemer mam Setup vu sengem Ferrari 488 Challenge, hat den Olivier Grotz de leschte Weekend net vill ze laachen zu Spa.

Schonn um Freideg hat hie Schwieregkeete mam Ferrari 488 Challenge, Team Formula Racing, well si den Auto net richteg ofstëmme konnten. De Problem huet sech op de Samschdeg iwwerdroen, wou hien ob enger schlechter Plaz an der Qualifikatioun koum.

Bei der éischter Course um Samschdeg fir den Challenge Championnat, huet hien eng Sekonn op den Tour verluer, wat däitlech vu baussen ze gesinn war. Besonnesch bei der Beschleunegung no enger Kéier, sinn d'Konkurrente labber fortgezunn. Hien ass awer ob eng 3. Platz um Podium komm, dëst a senger Klass "AM".

© Romain Scheffen / RTL.lu

D'Problemer mam Auto waren um Sonndeg, trotz Nuetsschicht, net geléist. Moies am Qualifying ass net vill Positives gelaf.

An der 2. Course um Sonndeg de Mëtteg, ass hien du mat Motorproblemer no der éischter Ronn ausgefall .Et war also e Weekend fir ze vergiessen.

No dësem Weekend verléiert hie vill Punkten am Championnat an huet keng Chance méi op den Titel.