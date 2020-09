Den FIA-Statutten no si politesch Äusserungen am Kader vum internationalen Automotosport verbueden.

Wéi et ausgesäit, dreet dem Formel-1-Weltmeeschter Lewis Hamilton keng Strof wéinst engem T-Shirt mat politeschem Message drop. E Spriecher vum Automobil-Weltverband FIA huet nämlech BCC matgedeelt, dass ee keng Enquête wäert an d'Weeër leeden.

De Mercedes-Pilot hat e Sonndeg virun an no senger Victoire en T-Shirt u mam Sproch drop: "Verhaft d'Polizisten, déi d'Breonna Taylor ëmbruecht hunn". Op der Récksäit vum Kleedungsstéck war eng Foto vum Doudesaffer ofgebillt an de Saz "Sot hiren Numm".

Am Kontext vun der weltwäiter Rassismusdebatt huet hien en Dënschdeg op Instagram gepost, dass hien "net wäert locker loossen". Weider huet hie geschriwwen, dass hien net wäert ophalen, dës Plattform ze notzen, fir d'Opmierksamkeet op dat ze lenken, wat hie fir richteg hält.

Ma och scho virun dëser Course hat de Formel-1-Profit T-Shirten un, op deene Slogane wéi "Black Lives Matter" an "End Racism" ze liese waren.