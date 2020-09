Am Porsche Carrera Cup Däitschland gouf den Optakt zu Le Mans gefuer, zesumme mam franséische Cup. Et war eng Course mat villen Accidenter.

Am Qualifying koum den Dylan Pereira mat der Startnummer 102 just op Plaz 11, nodeems hien an der leschter séierer Ronn e Platte krut. De Carlos Rivas (106) stoung nom Qualifying op Plaz 30.

D'Course zu Le Mans war eng Kombinatioun aus dem Porsche Carrera Cup Däitschland a Frankräich, woumat iwwer 50 Piloten um Depart waren.

Fir besonnesch Brisanz huet d'Wieder gesuergt... et huet nämlech gereent. Dofir goufen och zwou Aféierungsronne gefuer, éier et mat der richteger Renn-Action lassgoung.

Vun der Pole gestart ass de Fransous Florien Latorre, virum Larry Ten Voorde an dem Loek Hartog. Dee 17 Joer jonke Loek Hartog huet de Start fir sech entscheed a konnt sech mat engem couragéierte Manöver un d'Spëtzt setzen an hat fräi Siicht no vir, wat am Reen e rise Virdeel ass. Den Dylan Pereira huet eng Plaz nom Start verluer.

Duerch e puer Accidenter koum et zu enger Saftey-Car-Phas, an där dat ganzt Feld nees zesummekomm ass. De Restart war, wéi nach 22 Minutten ze fuere waren. Pereira deen Ament op Plaz 11, Rivas op Plaz 28.

De Pereira konnt mat engem Manöver 2 Plaze gutt maachen, huet awer kuerz drop nees eng verluer.

Wéi nach 15min ze fuere waren, koum et zu enger brenzeleger Situatioun... et gouf "double-yellow" ugewisen, wouduerch un der Spëtzt ofgebremst gouf.... hannendru gouf awer nach voll beschleunegt an et koum zu Iwwerhuelmanöver, déi wuel sou net all ganz korrekt waren. Den Ten Voorde goufn aus där Situatioun als Leader eraus, viru Güven a Köhler, wärend den Hartog op P6 zeréckgespullt gouf, Pereira op 12.

10 Minutte viru Schluss koum et dunn zu enger weiderer Safety-Car-Phas, nodeems den Jaxon Evans vum Loek Hartog ofgeschoss gouf. Virdrun huet et och de Latorre erwëscht an de Pereira ass no viru op Plaz 8 komm.

Wéi nach 1min ze fuere war, gouf d'Course nees relancéiert an et huet gegollt nach 1 Ronn ze fueren. An där leschter Ronn huet den Dylan Pereira nach emol probéiert z'attackéieren, hat et awer iwwerdriwwen an ass vu Plaz 8 op 16 zeréckgefall. De Carlos Rivas geet als 26ten iwwert d'Arrivée.

Gewonnen huet de Larry Ten Voorde, virum Leon Köhler an dem Ayancan Güven.

Den Dylan kënnt an der Wäertung vum Porsche Carrera Cup Däitschland op Plaz 7.

De Carlos Rivas kënnt op Plaz 26, gewënnt awer d'PRO-AM Wäertung vum däitsche Carrera Cup.

Ob et allerdéngs bei deem Gesamt-Resultat wäert bleiwen, muss sech nach weisen, well et goufen déi eng oder aner Manöver, déi vun der Renn-Direktioun mussen analyséiert ginn.