Am Virfeld vun der 24h-Course vu Le Mans ass och eng weider Manche vum Le Mans Cup gefuer ginn, dat mat Lëtzebuerger Bedeelegung.

D'Ekipp "Racing Experience" ronderëm den Teamchef Christian Hauser ass an der Course um Samschdeg de Moie vu Plaz 5 gestart, no engem gudde Qualifying vum Fransous Nicolas Mélin, dëst um Duqueine M30-D08 Nissan.

Den Nicolas Mélin ass dann och de Start gefuer, éier hien den Auto mat der Startnummer 11 un de Gary Hauser iwwerginn huet.

Si kommen no 12 Ronnen op déi 8. Plaz am General.

Top10

1 COOL RACING Ligier JS P320 - Nissan







2 DKR ENGINEERING Duqueine M30 - D08 - Nissan







2.787 3 COOL RACING Ligier JS P320 - Nissan







9.387 4 NIELSEN RACING Duqueine M30 - D08 - Nissan







16.020 5 GRAFF Ligier JS P320 - Nissan







27.193 6 RLR MSPORT Ligier JS P320 - Nissan







41.361 7 MV2S RACING Ligier JS P320 - Nissan







43.499 8 RACING EXPERIENCE Duqueine M30 - D08 - Nissan







55.139 9 UNITED AUTOSPORTS Ligier JS P320 - Nissan







1:03.174 10 CD SPORT Ligier JS P320 - Nissan







1:09.091

🏁 They've done it... @COOLRacingCH wins Race 2 of #RoadToLeMans! Congratulations to the Swiss crew for such a prestigious victory at La Sarthe Circuit! 👏👏#LMC #RoadToLeMans @LigierAutomotiv pic.twitter.com/Zj0r8fPMTq — Le Mans Cup (@LeMansCup) September 19, 2020

Resultat vun 1. Course zu Le Mans

Schonn um Freideg um 14.15 Auer war eng Course vum Le Mans Cup op dem legendäre Circuit a Frankräich gefuer ginn. Am Qualifying war et just Plaz 18 fir den Duo Mélin/Hauser. Ma an der Course konnte si sech awer gutt no vir kämpfen a ginn um Enn no 13 Ronnen nach déi gutt 9t.

1 DKR ENGINEERING Duqueine M30 - D08 - Nissan







2 COOL RACING Ligier JS P320 - Nissan







0.590 3 COOL RACING Ligier JS P320 - Nissan







1.017 4 NIELSEN RACING Duqueine M30 - D08 - Nissan







3.515 5 UNITED AUTOSPORTS Ligier JS P320 - Nissan







43.205 6 UNITED AUTOSPORTS Ligier JS P320 - Nissan







58.620 7 DKR ENGINEERING Duqueine M30 - D08 - Nissan







58.920 8 RLR MSPORT Ligier JS P320 - Nissan







59.046 9 RACING EXPERIENCE Duqueine M30 - D08 - Nissan







59.505 10 REALTEAM RACING Ligier JS P320 - Nissan







1:02.053

Den 9. an 10. Oktober geet et am Le Mans Cup weider zu Monza (Italien), éier dann den 31. Oktober an 1. November d'Finall zu Portimão a Portugal ass.