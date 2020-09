E Samschdeg de Mëtteg ass den Depart vun de 24 Stonne vu Le Mans. Vun der Pole Position start den Toyota TS050 Hybrid LMP1 WEC.

Op deem Auto fueren de Mike Conway / Kamui Kobayashi a José-Maria Lopez.

Nieft hinne steet awer net den zweeten Toyota LMP1, ma do huet sech den Auto mat der Startnummer 1 am Qualifying behaapt, dëst vum Team Rebellion. Op deem Auto fueren de Gustavo Menezes, den Norman Nato an de Bruno Senna.

Op Plaz 3 steet da wéi gesot den zweeten Toyota, dëst mat de Piloten Sébastien Buemi, Brendon Hartley a Kazumi Nakajima.

Fir Toyota ass et dat kloert Zil, fir den Triplé ze realiséieren, nodeems si 2018 an 2019 dës legendär Course gewanne konnten. Rebellion wëll hinnen awer e Stréch duerch d'Rechnung maachen, nodeems si schonn ugekënnegt hunn, dass den LMP1-Programm gestoppt gëtt. Et ka sinn, dass d'24-Stonne-Course de leschten Asaz vun hinnen ass.

An der LMP2-Kategorie war den Oreca mat der Startnummer 6 dee Séiersten. Op deem Auto fueren de Filipe Albuquerque, de Paul Di Resta an de Philip Hanson.

An der Kategorie LM GTE PRO ass et Plaz 1 fir de Porsche 911 RSR mam Gianmaria Bruni, Richard Lietz a Frédéric Makowiecki.

An der Kategorie LM GTE AM gouf déi séierst Zäit am Qualifying um Ferrari 488 vum Côme Ledogar, Oswaldo Negri Jr a Francesco Piovanetti gefuer.

Den Depart ass um Samschdeg um 14.30 Auer. Et si keng Zuschauer bei der Course erlaabt.