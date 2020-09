An der Kategorie LMP1 huet den Toyota mat der Startnummer 8 de Konkurrente vu Rebellion Racing keng Chance gelooss an den Triple perfekt gemaach.

De Weekend vum 19. an 20. September stoung déi 88. Editioun vun der 24-Stonne-Course vu Le Mans um Programm. Wéi et och schonn dacks an de leschte Joeren de Fall war ass et och dës kéier nees zu enger furiéiser an immens spannender Schlussphas komm.

An der Kategorie LMP1 setzt sech zum Schluss den Toyota TS050 mat der Nummer 8 mat de Fuerer Sébastien Buemi, Brendon Hartley a Kazuki Nakajima duerch. Fir Toyota ass dat déi drëtt Victoire hannerteneen um legendäre Circuit vu Le Mans. Mat engem Réckstand vu 5 Ronnen ass de Rebellion R13 mam Gustavo Menezes, Norman Nato a Bruno Senna Zweete ginn. Den Toyota TS050 mat der Nummer 7, dee vun der Pole gestart war huet de Podium komplettéiert.

An der Kategorie LMP2 ass den Oreca 07 vu United Autosports mam Filipe Albuquerque, Philip Hanson a Paul di Resta op déi 1. Plaz komm. Mat dëser Victoire zu Le Mans steet domat och d'Victoire an der WM-Gesamtwäertung fir United Autosports fest.

An der Kategorie LM GTE PRO huet sech den Aston Martin Vantage GTE behaapt an ass mat de Fuerer Alex Lynn, Maxime Martin an Harry Tincknell op déi 1. Plaz gefuer.

An der Kategorie LM GTE AM huet dann nach den Aston Martin Vantage AMR vun der Ekipp TF Sport gewonnen. An deem Auto waren den Jonny Adam, Charlie Eastwood an de Salih Yoluc hannert dem Steier.