De Spuenier huet sech e Sonndeg virum Joan Mir an dem Pol Espargaro duerchgesat.

A San Marino ass et an der 7. Course vun der Saison fir déi 6. kéier en anere Gewënner ginn. De Maverick Vinales ass no 27 Ronnen mat engem Virsprong vun 2.425 a 4.528 Sekonnen op seng Landsmänner Joan Mir a Pol Espargaro als Éischten an d'Zil komm.

Am Generalklassement steet den Andrea Dovizioso aus Italien mat 84 Punkten op der 1. Plaz. Knapps hannendru stinn de Fabio Quartararo an de Maverick Vinales allenzwee mat 83 Punkten.