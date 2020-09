Beim 5. Laf vun der Rallye-Weltmeeschterschaft gëtt et eng Victoire fir Elfyn Evans/Scott Martin op Toyota Yaris WRC. Si sinn och elo Leader an der WM.

Et war e Rallye mat villen Dramen... de graffe Schotter an der Tierkei ass sou munchen Equipagen zum Verhängnis ginn. Scho fréi waren all d'Chancen op eng Victoire fir den aktuelle Weltmeeschter Ott Tänak geplatzt. Si hate Problemer mat der Lenkung un hirem Hyundai i20 WRC a sinn op der 3. Special ausgefall.

Et war de Sébastien Ogier dee mam Thierry Neuville ëm d'Beschtzäite gekämpft huet, bis de Fransous dunn Hydraulik-Problemer um Yaris kritt huet. Virum leschten Dag haten Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul um Hyundai 33.2 Sekonne Virsprong op hir Teamkollege Sébastien Loeb/Daniel Elena... an zäitgläich de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia. Op Plaz 4 waren deen Ament den Elfyn Evans de Scott Martin.

Op der 1. Special um Sonndeg, gouf dunn awer de General nees op d'Kopp geheit. Op der 38,15 Kilometer laanger Special krute souwuel den Thierry Neuville, wéi och de Sébastien Ogier e Platten an hu vill Zäit verluer. Domat war déi grouss Avance vum Neuville hifälleg an den Evans gouf mat enger Beschtzäit un d'Spëtzt vum General gespullt, dat mat 46,9 Sekonnen Avance op den Ogier. Deen hat 0,8 Sekonnen op den Neuville a 4,7 Sekonnen do hannendrun dann de Loeb.

Op der 10. Special huet den Neuville sech mat enger Beschtzäit Plaz 2 vum Ogier zeréckgeholl.

Op der 11. Special (38,15km) koum dunn den Out fir den Ogier... de Motor hat de Geescht opginn, wouduerch de Loeb Plaz 3 geierft huet.

Op der 12. a leschter Special sollt sech um Generalklassement näischt méi änneren. Den Thierry Neuville huet sech nach déi 5 Punkte fir d'Beschtzäit op der Powerstage geséchert.

Top 10

1. Evans Elfyn - Martin Scott

Toyota Yaris WRC



2:43:02.7 2. Neuville T. - Gilsoul N.

Hyundai i20 Coupe WRC



2:43:37.9 +35.2

+35.2 3. Loeb Sébastien - Elena D.

Hyundai i20 Coupe WRC



2:44:02.1 +59.4

+24.2 4. Rovanperä K. - Halttunen J.

Toyota Yaris WRC



2:45:38.6 +2:35.9

+1:36.5 5. Greensmith G. - Edmondson E.

Ford Fiesta WRC



2:47:11.0 +4:08.3

+1:32.4 6. Lappi Esapekka - Ferm Janne

Ford Fiesta WRC



2:48:38.9 +5:36.2

+1:27.9 7. Kajetanowicz K. - Szczepaniak M.

Škoda Fabia Rally2 evo



2:55:38.2 +12:35.5

+6:59.3 8. Tidemand Pontus - Barth P.

Škoda Fabia Rally2 evo



2:56:02.4 +12:59.7

+24.2 9. Fourmaux Adrien - Jamoul R.

Ford Fiesta Rally2



2:57:45.3

1:00 +14:42.6

+1:42.9 10. Bulacia Wilkinson M. - Der Ohannesian M.

Citroën C3 R5



2:57:49.1 +14:46.4

+3.8

An der WM sinn den Elfyn Evans a Scott Martin elo déi nei Leader mat 18 Punkten Avance. Et bleiwe just nach 2 Rallyen ze fueren. Vum 8.-10. Oktober op Sardinien a vum 19.-22. November an der Belsch (Ypres).