Den 19. an 20. September ass de Lëtzebuerger/Belschen Equipage Munster/Louka beim franséische Schotterlaf un den Depart gaangen a konnt do iwwerraschen.

Schonn direkt op der 1. Special si si mat der Startnummer 9 op der Dier d'Beschtzäit gefuer, dat 9,5 Sekonne viru Franceschi/Haut-Labourdette op Citroën C5 R5.

Op der zweeter Special goufe se awer duerch e Platten ausgebremst... 27 Sekonnen hu se doduerch verluer. Mat zwou weidere Beschtzäiten op den zwou nächste Speciallen, ware se awer nees un der Spëtzt vum General.

Besonnesch beim franséische Rallye-Championnat ass, dass et keng offiziell Reconnaissance virum Rallye gëtt, ma d'Equipagen däerfen um Dag selwer mat enger Maximalvitess vun 80 km/h 1 mol iwwert d'Special fueren. Op Basis dovu mécht den Equipage da seng Notten, an déi zwee nächst Passagë si chronometréiert. De Grégoire Munster an de Louis Louka hunn nom 1. Passage nach emol d'Onboard gekuckt an analyséiert, fir d'Notten ze verbesseren.

Dat schéint jeeweils gutt geklappt ze hunn, well och um zweeten Dag konnt de Grégoire Munster, dee souwuel déi Lëtzebuerger, wéi och déi belsch Nationalitéit huet, 3 Beschtzäiten a 6 Specialle fueren. Domat baut hie seng Avance weider aus, fir um Enn de Rallye mat 47 Sekonnen Avance ze gewannen.

Fir säi Brudder Charles Munster, deen och ënner Lëtzebuerger Lizenz fiert, ass et bei dësem Rallye net esou gutt gelaf. Hien hat 2 Platter um Samschdeg an eng beschiedegt Lenkung, respektiv e futtisse Cardan um Sonndeg, wouropshin hien huet mussen opginn. Hie war op engem neie Peugeot 208 Rally4 ugetrueden, dëst mat der franséischer Copilotin Charlyne Quartini.

Resultat