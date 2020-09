D'24-Stonne-Course um Nürburgring hat jo wéinst der Corona-Pandemie musse verréckelt ginn, a gëtt elo um Weekend vum 26. op 27. September gefuer.

Dës Course wäert allerdéngs an d'Geschicht agoen, als déi mat der mannster Ambiance, well dat wat déi Course ausgemaach huet bis elo, waren ëmmer déi dausenden Zuschauer laanscht d'Streck. Déi sinn dacks schonn eng Woch virdrun ugereest, an hunn dann op de Campingen oder Zuschauerplazen iwwernuecht, hu sech do ageriicht, gegrillt an einfach eng flott Zäit do verbruecht.

Dat ass dëst Joer net méiglech. Wéinst de Corona-Restriktiounen däerfe just Zuschauer op d'Tribünen op der Grand-Prix-Streck, an dat och just wärend gewëssen Auerzäiten. Do kënnt also kaum déi selwecht Stëmmung op. D'Course gëtt allerdéngs, wéi déi Jore virdrun och, komplett am Livestream iwwerdroen.

Karussell at night, quite a sight! Some decent pace out there by @BMWMotorsport on the @nuerburgring #24hNBR pic.twitter.com/jTb4McsY1D — ADAC TOTAL 24h-Rennen Nürburgring (@24hNBR) September 24, 2020

De Coronavirus huet och nach via en anere Wee zougeschloen... sou huet Porsche z.B. 9 vu senge Wierkspiloten zeréckgezunn, well 3 Leit wärend der 24-Stonne-Course zu Le Mans positiv getest goufen. Dowéinst hu vill Teams sech aner Pilote fir op hir Autoe musse sichen, a Manthey-Racing huet z.B. ee vun de Favoritten op d'Gesamtvictoire, de sougenannte "Grello" zeréckgezunn, e grell-gielgrénge Porsche 911 GT3 R.

Nieft den Equipagen mat Wierkspiloten, déi ëm d'Gesamtvictoire fuere wäerten, sinn awer och dëst Joer nees e sëllege Pilote mat Lëtzebuerger Lizenz um Depart.

Startnummer Kategorie Team Piloten Auto 35 SP-Pro BLACK FALCON Team IDENTICA Rivas Carlos

Böckmann Marek

Müller Tobias

Rosenberg Maik



Porsche 911 GT3 Cup MR 63 SP-7 RPM Racing Wilwert Bob

Kodidek Milan

van Ramshorst Marco

Cools Kris Porsche 991 Cup 86 SP 4T Köppen Motorsport Munhowen Yann

Pier Alain

Cate Peter

Köppen Alexander Porsche Cayman 718 GTS 301 CUP 3 Team Mathol Racing e.V. Bohr Daniel

Brooks Steve

Schicht Rüdiger

"Montana" Porsche Cayman 718 GT4 CS 302 CUP 3 W&S Motorsport GmbH Carcone Sébastien

Vöhringer Jürgen

Dolfen Heinz

Berwanger Kim Porsche Cayman 981 GT4 CS 320 AT Four Motors Bioconcept-Car Kauffman Charles

Smudo

Kiefer Thomas

von Löwis of Menar Thomas Porsche 991 GT3 Cup 2

De Carlos Rivas fiert an der Kategorie SP-Pro op engem Porsche 911 GT3 Cup MR. / © 1VIER - Black Falcon Mat dësem Porsche 991 Cup dierft de Bob Wilwert a seng Ekipp definitiv opfalen. / Um Porsche Cayman 718 GTS mat der Startnummer 86 fuere mam Yann Munhowen an Alain Pier direkt 2 Lëtzebuerger. / Den Daniel Bohr ass mat dësem Porsche Cayman 718 GT4 CS gemellt. / © www.24h-rennen.de De Sébastien Carcone fiert am Team W&S Motorsport GmbH op engem Porsche Cayman 981 GT4 CS / © Sébastien Carcone De Charles Kauffman fiert an der Kategorie mat alternativem Sprit op engem Porsche 991 GT3 Cup 2. / © Charles Kauffman

Den Depart vun der Course ass e Samschdeg um 15.30 Auer an dauert dann... 24 Stonnen!