De Lewis Hamilton huet no Problemer am Q2 zum Schluss awer nees der Konkurrenz keng Chance gelooss. De Max Verstappen kënnt virum Bottas op déi 2. Plaz.

Am Q1 ass et op de leschte 5 Plazen zu kengen Iwwerraschunge komm. Un der Spëtzt huet sech wéi erwaart Mercedes déi éischt zwou Plaze geséchert. De Valtteri Bottas war de Séierste virum Teamkoleeg Lewis Hamilton an dem Daniil Kvyat vun Alpha Tauri.

Am Q2 ass et dann zu engem weidere Réckschlag fir Ferrari komm. De Sebastian Vettel ass ronn 2 Minutte virum Schluss vum Q2 vun der Streck ofkomm an ass dobäi an d'Mauer gerannt. Gléck hat dobäi de Charles Leclerc, deen hannert sengem Teamkoleeg gefuer ass a bal d'Gefier vum Vettel ze pake krut huet.

Leclerc was just inches away from colliding with his team mate 😱#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/3e8V0AilFS — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Zum Zäitpunkt vum Accident war de Lewis Hamilton nach op senger séierer Ronn ënnerwee a stoung doduerch op der 14. Plaz. Ma de Q2 ass nach eng kéier gestart ginn an do konnt den aktuelle Weltmeeschter nach op déi 4. Plaz sprangen. Nieft dem Vettel, deen e Sonndeg vun der 15. Plaz start, hat awer och de Leclerc seng Problemer an ass just op déi 14. Plaz komm.

De Q3 huet dann nees voll an d'Kaarte vu Mercedes gespillt. Zum Schluss war de Lewis Hamilton nees de Séiersten a start domat e Sonndeg vun der Pole Position. Op déi zweet Plaz kënnt de Max Verstappen an de Valtteri Bottas gëtt den Drëtten.