Déi legendär 24-Stonne-Course um Nürburgring huet och dëst Joer nees fir immens vill Spannung gesuergt, dat bei immens schwierege Wiederkonditiounen.

De Start war e Samschdeg um 15h30 an eigentlech sollt d'Course 24 Stonnen daueren... ma et ass awer net 24 Stonne laang gefuer ginn. Um Samschdeg den Owend géint 22h30 Auer gouf d'Course mam roude Fändel ofgebrach, well d'Wiederkonditiounen einfach ze schwiereg waren. Et huet enorm vill gereent an d'Waasser ass einfach net méi vun der Streck ofgelaf. Aus Sécherheetsgrënn gouf d'Course bis e Sonndeg de Moien 8 Auer ënnerbrach.

Dunn ass et bei typeschen Eifel-Wieder weidergaangen... e bëssen Niwwel, plazeweis dréchen, plazeweis fiicht, deels huet et gereent.

Déi ganz Course iwwer goufen et e sëllegen Ännerungen un der Spëtzt. Vill Favoritte sinn nieft der Streck gelant, haten Accidenter oder soss technesch Problemer, wouduerch ee bis zum Schluss ni wësse konnt, wien um Enn gewënnt. Dat virun allem, well och d'Streckekonditioune stänneg gewiesselt hunn, an een eigentlech ni de wierklech richtege Pneu opleien hat.

Gewonnen huet um Enn den Auto mat der Nummer #99 de BMW M6 GT3 vu Rowe Racing. Op deem Auto gefuer sinn den Nicky Catsburg, den Alexanders Sims, den Nick Yelloly an de Philipp Eng. 10 Joer huet BMW mussen op eng weider Gesamtvictoire bei dëser 24h-Course waarden. Dëst Joer war et dann esou wäit, an et war déi 20. Kéier, dass BMW hei ganz uewen um Podium stoung.

© Romain Scheffen

Op Plaz 2 kënnt den Audi R8 LMS GT3 mat der Startnummer #3 vum Audi Sport Team mam Christopher Haase, Mirko Bortolotti a Markus Winkelhock. De 4. Pilot Robin Frijns huet krankheetsbedéngt musse Forfait erklären.

© Romain Scheffen

Déi 3. Plaz um Podium ass da fir e weidere BMW M6 GT3 #42, déi Kéier vum BMW Team Schnitzer mat dem Augusto Farfus, dem Jens Klingmann, dem Martin Tomczyk an dem Sheldon Van der Linde.

© Romain Scheffen

Platzéierunge vu Pilote mat Lëtzebuerger Lizenz

6 Autoe waren um Depart mat Piloten, déi eng Lëtzebuerger Lizenz hunn.

Am beschten aus der Affär gezunn huet sech de Carlos Rivas um Porsche 911 GT3 Cup MR #35. Hie kënnt mat sengen Teamkolleegen als 25ten iwwert d'Arrivée a gewënnt d'Klass SP-Pro.

© Romain Scheffen

Als 38. fueren de Bob Wilwert a seng Equipieren iwwert den Zilstréch, dat um Porsche 991 Cup #63. An der Klass SP-7 war dat gläichbedeitend mat der 3. Plaz um Podium.

© Romain Scheffen

Op Plaz 44 gesi mer dann den Daniel Bohr um Porsche Cayman 718 GT4 CS #301. An der Klass CUP 3 ass dat Plaz 4.

Op Plaz 50 da kënnt de Charles Kauffman um Porsche 911 GT3 Cup 2 (#320), deen hie sech ënnert anerem mat dem "Smudo" gedeelt huet. Si sinn an der Klass mat dem alternative Sprit gefuer, a kommen hei op déi 1. Plaz.

© Romain Scheffen

Um Porsche Cayman 718 GTS mat der Startnummer #86 sinn direkt 2 Lëtzebuerger gefuer, dëst mam Yann Munhowen a mam Alain Pier. Si kommen no 24 Stonnen op déi 58. Plaz a gewannen hir Klass SP 4T.

© Romain Scheffen

Nëmmen 1 Plaz hannendru kënnt den Auto mat der Startnummer #302 iwwert d'Arrivée (Porsche Cayman 981 GT4 CS). Op deem Auto ass de Sébastien Carcone gefuer. An der CUP 3 ass dat Plaz 5.

© Romain Scheffen

Domat sinn all d'Pilote mat Lëtzebuerger Lizenz mat hiren Teams op d'Arrivée komm, woumat et duerchaus en erfollegräiche Weekend war, dëst och wéinst den 3 Klasse-Victoiren an enger drëtter Plaz an der Klass.

(*Resultater a Platzéierungen aktuell nach provisoresch)

FOTOGALERIE - Impressioune vum Freideg