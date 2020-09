De Weekend iwwer goufen zu Assen bei de Gamma Racing Days zwou Courssen am Kader vun der Supercar Challenge gefuer.

E Samschdeg sinn den Alex Berg an den Alex Cascatau vum Team BS Racing vun der Pole Position aus an d'Course gaangen. Nodeems se um Depart op déi zweete Plaz zeréckgefall sinn, konnte si sech um Enn virum Tim Joosen vum Team Deldiche duerchsetzen.

No enger duerchwuessener Nuecht wéinst engem Lagerschued am Moto konnt de lëtzebuergesch-belschen Duo Berg/Cascatau e Sonndeg nawell starten an ass op déi zweete Plaz gefuer, dat hannert dem Tim Joossen.

Um Enn sinn den Alex Berg an den Alex Cascatau an hirer Klass bei de Gamma Racing Days op déi zweete Plaz am General komm. Bei der Supercar Challenge bleiwe si op der éischter Plaz.