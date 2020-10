Am Porsche Carrera Cup Däitschland gi mam Dylan Pereira a Carlos Rivas och 2 Lëtzebuerger un den Depart. RTL.lu iwwerdréit d'Courssen am Livestream.

Déi 2., 3. a 4. Manche ginn um Sachsenring gefuer, nodeems déi 1. Manche zu Le Mans a Frankräich gefuer gouf.

Verfollegt all d'Coursse vum Porsche Carrera Cup Däitschland am Livestream op RTL.lu.

Programm vum Weekend

Samschdeg 3. Oktober um 10.10 Auer bis 10.45 Auer: Qualifying

Samschdeg 3. Oktober um 14.45 Auer bis 15.15 Auer: 1. Course

Sonndeg 4. Oktober um 10.30 Auer bis 11.00 Auer: 2. Course

Sonndeg 4. Oktober um 16.05 Auer bis 16.35 Auer: 3. Course



Am Porsche Carrera Cup Däitschland ass den Dylan Pereira no der 1. Manche de 7. am General, dëst nodeems en an der leschter Ronn duerch e Fuerfeeler nach vill Plaze verluer hat.

De Carlos Rivas ass den 12. ginn zu Le Mans, woubäi hien awer de Leader an der Amateur-Wäertung ProAm ass.

Leader am General ass de Larry ten Voorde mat 25 Punkten, virum Leon Köhler mat 20 Punkten. Op Plaz 3 ass de Laurin Heinrich mat 16 Punkten. Den Dylan Pereira huet 9 Punkten an de Carlos Rivas 4 Punkten.

Generalklassement vum Porsche Carrera Cup Däitschland