E Sonndeg de Moien ass um Sachsenring déi 3. Manche vum Porsche Carrera Cup Däitschland gefuer ginn.

E Samschdeg war den Dylan Pereira bei der 2. Manche vum Porsche Carrera Cup um Sachsenring op déi 1. Plaz gefuer. E Sonndeg ass et net ganz esou gutt fir de Lëtzebuerger gelaf, ma um Podium stoung hien trotzdeem nees. No engem schwaache Start ass de Pereira hannert dem Larry ten Voorde deen Zweete ginn. Am General bleift den ten Voorde un der Spëtzt. De Pereira ass elo deen Zweeten.

Nom Start war den Dylan Pereira op déi 5. Plaz zeréckgefall. De Lëtzebuerger konnt sech duerch ee staarkt Iwwerhuelmanöver an der 2. Ronn awer nees op déi 3. Plaz no vir schaffen. Un der Spëtzt ass de Larry ten Voorde eng souverän Course gefuer an huet sech d'Victoire geséchert. No enger weiderer Safety-Car-Phas am leschten Drëttel vun der Course konnt den Dylan Pereira nach eng Plaz gutt maachen, sou datt hien e Sonndeg de Moien deen Zweete ginn ass. Um Podium stoung nach den Diego Bertonelli. Den Italiener huet vun enger 5-Sekonne-Strof vum Leon Köhler profitéiert an ass no der Arrivée nach op déi drëtte Plaz no vir geréckelt.

De Carlos Rivas ass e Sonndeg de Moien deen 11. ginn.

E Sonndeg de Mëtteg um 16.05 Auer gëtt dann nach déi 4. Manche vum Porsche Carrera Cup Däitschland gefuer.

Verfollegt déi 4. Manche vum Porsche Carrera Cup um Sachsenring am Livestream op RTL.lu.