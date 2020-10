De Lewis Hamilton geet e Sonndeg virum Max Verstappen vun der 2. Plaz un den Depart an de Charles Leclerc packt et am Ferrari op déi 4. Plaz.

Kuerz virum Qualifying koum d'Nouvelle, dass den Nico Hülkenberg amplaz vum Lance Stroll bei Racing Point um Nürburgring un den Depart geet. Dëse Wiessel ass aus gesondheetleche Grënn vum Fuerer aus Kanada gemaach ginn. Am Q1 hat den Hülkenberg awer seng Problemer a sou huet hien den éischten Duerchgang op der 20. Plaz ofgeschloss. Am Q2 war et dann den aneren däitsche Fuerer, de Sebastian Vettel, dee just op déi 11. Plaz komm ass en et domat net an de Q3 gepackt huet. Do huet dann nees Mercedes d'Nues vir gehat a sou start de Valtteri Bottas e Sonndeg um Nürburgring vun der Pole Position. Hannendru kënnt säin Teamkoleeg Lewis Hamilton an dann de Max Verstappen op Red Bull. BREAKING: @ValtteriBottas tames the Nurburgring!



The flying Finn is on pole position from Lewis Hamilton (P2) and Max Verstappen (P3) #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/lAXIIQh5ir — Formula 1 (@F1) October 10, 2020