Beim 6. Laf vun der Rallye-Weltmeeschterschaft gouf op Sardinien ëm Punkte gefuer. De Spuenier Dani Sordo wënnt fir Hyundai.

Hie behaapt sech zesumme mat sengem Copilot Carlos del Barrio um Hyundai i20 WRC.

Op der allerleschter Special konnten den Thierry Neuville an Nicolas Gilsoul sech nach déi 2. Plaz sécheren an domat d'Fransouse Sébastien Ogier /Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) op Plaz 3 verdrängen, an dat op just 1 Sekonn.

Plaz 4 geet un den Duo Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota Yaris WRC). Mat där Positioun behale si och de Lead an der Rallye-WM.

Resultat vum Rallye (Top 10)

1. Sordo Dani - del Barrio C.

Hyundai i20 Coupe WRC 2:41:37.5 2. Neuville T. - Gilsoul N.

Hyundai i20 Coupe WRC 2:41:42.6 +5.1 3. Ogier S. - Ingrassia J.

Toyota Yaris WRC 2:41:43.6 +6.1 4. Evans Elfyn - Martin Scott

Toyota Yaris WRC 2:42:39.8 +1:02.3 5. Suninen Teemu - Lehtinen J.

Ford Fiesta WRC 2:43:11.4 +1:33.9 6. Tänak Ott - Järveoja M.

Hyundai i20 Coupe WRC 2:44:05.0 +2:27.5 7. Loubet P. - Landais V.

Hyundai i20 Coupe WRC 2:46:21.3 +4:43.8 8. Huttunen Jari - Lukka Mikko

Hyundai i20 R5 2:50:19.2 +8:41.7 9. Kajetanowicz K. - Szczepaniak M.

Škoda Fabia Rally2 evo 2:51:40.4 +10:02.9 10. Tidemand Pontus - Barth P.

Škoda Fabia Rally2 evo 2:51:58.4 +10:20.9

Punkten an der Rallye-Weltmeeschterschaft

Plaz Pilot Punkten 1 Elfyn Evans (Toyota) 111 2 Ogier (Toyota) 97 3 Neuville (Hyundai) 87 4 Tänak (Hyundai) 83 5 Rovanperä (Toyota) 70 6 Suninen (Ford M-Sport) 44 7 Lappi (Ford M-Sport) 38 8 Dani Sordo (Hyundai) 26

Nächste Rendez-vous ass vum 19.-22. November beim Ypres Rallye an der Belsch, deen eng éischte Kéier fir d'WRC zielt. Den Ofschloss ass Ufank Dezember beim Rallye Monza an Italien.