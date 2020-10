Nodeems et e Samschdeg bei der Supercar Challenge zu Zandvoort net esou gutt fir den Duo gelaf war, hu si et e Sonndeg op de Podium gepackt.

Duerch eng méi streng Lautstäerkt-Reegelung zu Zandvoort konnt d'Team BSRacing by Baticonsult net mam Norma starten, mee duerfir si se mat engem Radical Sr3 RSX ugetrueden, deen huet gepasst mat der Dezibel-Reegelung, mee en ass awer däitlech manner performant wéi den Norma, deen normalerweis am Asaz ass.

D'Course vun e Samschdeg war duerchwuess mat ganz vill Reen a leider och e bësse Pech, dass een d'Pole Position, déi ee beim Start hat, net konnt während der ganzer Course verdeedegen an am Mëttelfeld ukomm ass.

E Sonndeg par Conter konnten den Alain Berg an den Alex Cascatau sech trotz engem manner staarken Auto gutt beweisen, hunn no enger spannender Course déi Drëtt Plaz am General an déi éischt Plaz an hirer Kategorie opweises gehat.

Si bleiwen doduercher am Championnat weider op der éischter Plaz. Zwou Coursse bleiwen dës Saison nach ze fueren.