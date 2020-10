De Charles Munster fiert am belsche Rallye-Championnat ënner Lëtzebuerger Lizenz a konnt beim Aarova Rally d'Junior-Wäertung fir sech entscheeden.

Et war net nëmmen déi éischt Victoire an dëser Kategorie fir de jonke Pilot, ma et war och déi éischt Victoire fir den neie Peugeot 208 Rally4 op belschem Buedem, an dat direkt beim éischten Asaz. Am General kënnt den Duo Charles Munster / Charlyne Quartini op déi gutt 20. Plaz.

Manner gutt gelaf ass et fir de Grégoire Munster an de Louis Louka, deen direkt op der éischter Special vun der Streck ofkomm ass an am Bulli hänke blouf. E konnt net méi weiderfuere mat sengem Hyundai i20 R5..

Gewonne gouf de Rallye vum Craig Breen a Paul Nagle um Hyundai i20 Coupe WRC, virum Adrien Fernémont/Samuel Maillen op Skoda Fabia Rally2 Evo an dem Niels Reynvoet/Willem Verbede och op Skoda Fabia Rally2 evo.