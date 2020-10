No engem mëssgléckten Iwwerhuelmanöver war den Auto mat der Startnummer 11 wäit zeréckgefall an et goung just nach drëm de Schued ze limitéieren.

Déi virlescht Manche vum Michelin Le Mans Cup gouf um Circuit Autodromo Nazionale Monza an Italien gefuer, engem vun de séierste Circuiten am Kalenner. Nodeems ee vu Le Mans mat Punkten zeréckkoum, war ee bei dem Lëtzebuerger Team "Racing Experience" zouversiichtlech, un déi gutt Resultater unzeknäppen.

Am Qualifying hat de Fransous Nicolas Mélin dann och schonn e gudde Grondsteen dofir geluecht, andeems hien déi 5.-bescht Zäit gefuer ass. Nom Start huet hie mussen an der éischter Schikan kleng bäi ginn, fir en Accident z'evitéieren, huet sech awer den Tour drop nees op Plaz 5 zeréckkämpfe kënnen.

No enger Safety-Phas huet de Mélin probéiert an der 1. Kéier bausse säi Konkurrent z'iwwerhuelen. Bei deem Manöver ass hien allerdéngs mam lénkse Pneu op d'Wiss komm, wouropshin hie sech mam Duqueine M30 gedréint huet a wäit zeréckgefall ass. Hien ass de Recht vu sengem Stint dem Feld mat enger Ronn Réckstand hannendru gefuer, éier hien no enger Stonn op Plaz 19 an d'Box gefuer ass fir de Pilotewiessel.

Hei huet dunn den David Hauser d'Steier iwwerholl an d'Zil war et, fir nach esou vill wéi méiglech Plaze gutt ze maachen.

Et war onméiglech nach emol no vir opzeschléissen. Um Enn gouf et eng 10. Plaz an der Klass an eng 18. Plaz am General.

D'Team war no der Course enttäuscht iwwert d'Schlussresultat, war awer zefridde mat der Pace, déi een déi ganz Course iwwer konnt goen.

Dëst mécht d'Ekipp ronderëm den Team-Chef Christian Hauser dann och zouversiichtlech, dass een zu Portimão a Portugal den 1. November nach e gutt Resultat als Ofschloss vun der Saison erafuere kann.