No der 3. Plaz beim Rallye Sprint du Trèfle konnt de Lëtzebuerger Equipage beim Rallye Trois-Ponts nach eng Plaz weider no uewe klammen um Schlusspodium.

Den 11. Oktober gouf hei vir an der Belsch beim Rallye Trois-Ponts, tëscht St. Vith a Léck eng weider Manche vum belschen ASAF-Championnat gefuer, bei deem och Equipagen mat Lëtzebuerger Lizenz dierfe matfueren.

Dovun hunn dann och direkt 2 Equipagen profitéiert. Op der enger Säit de Bob Kellen an d'Nathalie Hoffmann um Ford Escort RS MK2, op der anerer Säit den Tommy Rollinger an d'Michèle Brachtenbach um Peugeot 208 T16 R5.

Un der Spëtzt vum Klassement war et de belschen Duo Jean-Philippe Radoux / François Forclaz op engem Mitsubishi Lancer Evo X R4, deen den Tempo virginn huet. Si konnten op der 1. Special schonn direkt mat enger super Zäit eng komfortabel Avance erausfueren, déi si bis déi 12. Special konstant ausbaue konnten, dëst mat Beschtzäiten op all Special.

Ëm Plaz 2 sollt sech e spannenden Zweekampf ginn tëscht dem Sébastien Luis/Guillaume Detrait op Skoda Fabia S2000 (Allrad) an dem Lëtzebuerger Equipage Kellen/Hoffmann um Ford Escort (Hanne gedriwwen).

Andeems de Bob Kellen alles aus sech an dem Auto erausgeholl huet, konnt hie sech mat just 9 Sekonne Virsprong virum belsche Pilot um Skoda behaapten. Nom Rallye huet de Bob Kellen am RTL-Interview gesot, dass e wierklech op der Limitt ënnerwee gewiescht wier, an net gewosst hätt, wéi en nach eng Sekonn méi séier hätt kënne fueren.

Dat huet sech da wéi gesot mat der 2. Plaz am Generalklassement vun dësem Rallye erëmgespigelt, dat bei 95 Autoen um Depart.

Den Tommy Rollinger an d'Michèle Brachtenbach kommen um Peugeot 208 T16 R5 op déi 5. Plaz an der Divisioun 4, wou mat Rennpneue gefuer gëtt an op Plaz 6 am Generalklassement, nodeems nach den Duo Sougnez/Mawet op Citroën Saxo an der Div123 méi séier waren.