Domadder huet den Dylan Pereira allen 3 Coursen zu Spielberg gewonnen an iwwerhëllt d'Féierung am Generalklassement virum Larry ten Voorde.

Schonn déi éischt 2 Manchen konnt den Dylan Pereira zu Spielberg gewannen a konnt domadder säi Réckstand op de Larry ten Voorde bis op 1 Punkt verkierzen. Am ganzen konnt de Lëtzebuerger also schonn 4 vu 6 Coursen gewannen. Och de Carlos Rivas war der an der ProAM-Wäertung an den éischten 2 Coursen de bäschten a konnt domadder seng Féierung am General weider ausbauen.

Hannert dem Laurin Heinrich an dem Larry ten Voorde ass den Dylan Pereira vun der 3. Plaz an de Carlos Rivas vun der 16. Plaz aus gestart.

Op en Neits ass dem Dylan Pereira en excellente Start gelongen a konnt direkt op déi 1. Plaz no vir fueren. E konnt sech e puer Meter Avance erausfueren mee an der 2. Ronn ass de Safety Car erauskomm an esou huet de Lëtzebuerger nees missen op den Heinrich hannert him oppassen wëll deen war elo méi no am Réckspigel.

No den éischte Ronnen konnt sech och de Carlos Rivas schonn bis op déi 11. Plaz no vir fueren a war domadder nees den éischten an der ProAM-Wäertung.

An de Ronnen dono konnt den Dylan Pereira seng Féierung lues a lues ëmmer weider ausbauen, huet eng souverän a kontrolléiert Leeschtung gewisen an huet den anere Fuerer ni eng richteg Chance gelooss. An och de Carlos Rivas war ënnert den ProAM-Fuerer mat Ofstand de beschte Fuerer.

Um Enn gewënnt also den Dylan Pereira souverän an iwwerleeën virum Laurin Heinrich an dem Leon Köhler. De Larry ten Voorde kënnt op déi 4. Plaz a verléiert domadder seng Féierung am Generalklassement un de Lëtzebuerger. Eng excellent Course huet och de Carlos Rivas gewisen a kënnt um Enn op déi 9. Plaz. An der ProAM-Wäertung huet de Lëtzebuerger elo schonn e ganz grousse Virsprong op den 2. nodeems e 6 vu 7 Course konnt bei den Amateuren gewannen.

D'Generalklassement vum Porsche Carrera Cup Germany

Eng Ronn mam Dylan Pereira um Red Bull Ring