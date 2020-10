Den Italiener op Petronas SRT gewënnt de Grousse Präis vun Teruel virum Alex Rins an dem Joan Mir, allebéid op Suzuki.

Beim Grousse Präis vun Teruel a Spuenien huet den Italiener Franco Morbidelli seng 2. Victoire an dëser Saison konnte feieren an dat mat 2 Sekonne Virsprong op den Alex Rins. De WM-Leader Joan Mir fiert mat 5 Sekonne Retard op déi 3. Plaz. De 25 Joer ale Franco Morbidelli ass elo mat 25 Punkte Retard op de Joan Mir 4. am General.

Fir de Japaner Takaaki Nakagami, dee vun der Pole Position an d'Course gaangen ass, war schonns an der 1. Ronn no enger Chute Schluss.

De Valentino Rossi stoung wéinst engem positive Corona Test net um Depart.