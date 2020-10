An der Formel 1 kéint et d'nächst Saison e Rekordkalenner mat 23 Coursse ginn, dat huet déi däitsch Fachzäitschrëft "Auto, Moto und Sport" geschriwwen.

D'Saison 2021 soll wéi gewinnt an Australien ufänken an zwar den 21. Mäerz. D'Finall wär dann traditionell am Dezember zu Abu Dhabi. Vun engem Grousse Präis an Däitschland wär an deem Entworf keng riets.

Duerch de Covid waren et dëst Joer just 17 Courssen. D'Teamcheffe vun der Kinneksklass aus dem Automobilsport kruten déi nei Pläng e Sonndeg, een Dag nom Grousse Präis vu Portugal zu Portimao, virgestallt.