De Lewis Hamilton an de Max Verstappen starte vu P2 a P3. Iwwerdeems huet et de Pierre Gasly mat Alpha Tauri op eng exzellent 4. Plaz gepackt.

Zu Imola an Italien war e Samschdeg de Qualifying vum Grousse Präis vun der Emilia Romagna.

No engem Q1 ouni grouss Iwwerraschungen ass et am Q2 fir d'Ekipp vu Red Bull eng Schrecksekonn ginn, wéi sech den Alexander Albon no enger Kéier gedréint huet. De Fuerer aus Thailand hat awer Gléck a konnt ouni Accident weiderfueren. De Sebastian Vettel huet et eng weider kéier net an d'Top10 gepackt.

Am Q3 huet de Valtteri Bottas am Gefier vu Mercedes dann nees alles kloer gemaach a start domat e Sonndeg eng weider kéier vun der Pole Position. Knapps hannendrun ass säin Teamkoleeg Lewis Hamilton komm an op déi 3. Plaz huet et de Max Verstappen vu Red Bull gepackt. Mat enger exzellenter Leeschtung ass de Pierre Gasly mam Alpha Tauri op déi 4. Plaz komm.

D'Course geet e Sonndeg um 13:10 Auer un den Depart.