De Valtteri Bottas kënnt no engem geplatzte Pneu vum Max Verstappen op déi 2. Plaz. Drëtte gëtt den Daniel Ricciardo vu Renault.

Beim Start hu sech un der Spëtzt direkt mol e puer Plazen duerchgemëscht. Zum engem ass de Max Verstappen immens gutt vun der Plaz komm a konnt sou de Lewis Hamilton iwwerhuelen. Zum aneren huet de Pierre Gasly misse vum Gas goen, sou dass de Ricciardo hannendru profitéiere konnt.

Kuerz drop ass et fir de Pierre Gasly dann den nächste Réckschlag ginn, well hie schonn no 9 Ronne wéinst technesche Problemer huet missen ophalen.

Duerch e virtuelle Safety Car, deen dem Lewis Hamilton voll an d'Kaarte gespillt huet, konnt de Fuerer aus Groussbritannien wéinst engem méi speide Boxestopp un d'Spëtzt fueren a sech do och halen. Gutt 10 Ronne viru Schluss war d'Course da fir de Max Verstappen fäerdeg, nodeems e Pneu vum Red-Bull-Gefier geplatzt ass.

Um Enn séchert sech de Lewis Hamilton déi 93. Victoire a senger Karriär an zitt am General weider dervun. Op déi zweet Plaz ass säin Teamkoleeg Valtteri Bottas komm, dat virum Daniel Ricciardo vu Renault. Duerch déi 1. an 2. Plaz zu Imola ass Mercedes virzäiteg fir déi 7. Kéier hannerteneen Konstrukteur-Weltmeeschter.