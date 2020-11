Am Porsche Carrera Cup Däitschland gi mam Dylan Pereira a Carlos Rivas och 2 Lëtzebuerger un den Depart. RTL.lu iwwerdréit d'Courssen am Livestream.

Virun de leschten zwou Coursse vun der Saison am Porsche Carrera Cup Däitschland, huet den Hollänner Larry ten Voorde (191) 9 Punkte Virsprong op de Lëtzebuerger Dylan Pereira (182). Et bleiwen nach 50 Punkten ze verginn, deemno ass nach alles méiglech.

De Laurin Heinrich huet mat 117 Punkte keng Chance méi ëm d'Victoire ze kämpfen. Et kënnt also zum selwechten Duell wéi schonn am Porsche Supercup, wou bei der leschter Course den ten Voorde nach konnt um Pereira laanscht zéien am General. Fir de Lëtzebuerger bleift also ze hoffen, dass hien dës Kéier de Spiiss ëmdréie kann.

Generalklassement vum Porsche Carrera Cup Däitschland

An der ProAm-Wäertung huet de Carlos Rivas jo schonn um Lausitzring seng Gesamtvictoire konnte feieren. Zu Oschersleben geet et also just nach drëm, d'Saison mat 2 weidere positive Resultater ofzeschléissen, an eventuell och nach Plazen am Cup selwer guttzemaachen. Hei läit de Carlos Rivas (44) aktuell op Plaz 10, nëmme 5 Punkten hannert dem Hollännert Kay van Berlo (49).

Verfollegt all d'Coursse vum Porsche Carrera Cup Däitschland am Livestream op RTL.lu.

Programm vum Weekend

Samschdeg 7. November um 9.20 Auer: Qualifying

Samschdeg 7. November um 14.25 Auer: 10. Course (Start um 14.45 Auer - 30min + 1 Ronn)

Sonndeg 8. November um 11.25 Auer: 11. Course (Start um 11.35 Auer - 30min + 1 Ronn)