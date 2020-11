Domat kënnt eng weider ëmstridde Course am Kalenner vun der Formel 1 dobäi. D'Course soll am November gefuer ginn.

Et ass ee Stadcircuit an d'Course soll nuets gefuer ginn, esou heescht et vun der Formel 1 en Donneschdeg. D'Formel 1 a Saudi-Arabien sollen elo emol e Kontrakt iwwer 10 Joer ënnerschriwwen hunn. De komplette Kalenner soll deemnächst presentéiert ginn. Geplangt ass eng Rekordsaison mat 23 Courssen, mat elo dann och dem Grousse Präis zu Dschidda. Saudi-Arabien ass een ëmstriddent Kinnekräich a probéiert, mat grousse sportlechen Evenementer säin Image ze verbesseren, esou Amnesty International.