No engem Feeler vum Dylan Pereira huet de Lëtzebuerger de Larry ten Voorde misste laanscht zéie loossen an zitt am General domat de Kierzeren.

Mat grousser Spannung gouf op déi leschte Course am Porsche Carrera Cup Däitschland gekuckt. Den éischten am General Larry ten Voorde louch mat nëmme 4 Punkte Virsprong virum Dylan Pereira. Domat hat de Lëtzebuerger op Förch Racing nach all Chancen d'Schlussklassement fir sech ze entscheeden.

De 23-Järege Pereira ass vun der Pole aus an d'Cours gaangen. De Start ass dem Lëtzebuerger och gutt gelongen an huet eng éischten Attack vum ten Voorde op Nebulus Racing by Huber ofgewiert. Mee kuerz drop's huet den Dylan Pereira no enger Riets Kéier sech verbremst, ass ze weit vun der Streck ofkomm, huet dem Hollänner Plaz misse maachen an esou huet den Dylan Pereira seng 1. Plaz verluer. Zu dësem Zäitpunkt hat de Lëtzebuerger erëm 9 Punkte Réckstand am General.

De Pilot vu Förch Racing huet dono alles probéiert an versicht Drock opzebauen op den éischten am General. No ronn 15 Minutten ass et zu engem Accident vum Felix Neuhofer komm an de Safety-Car huet missen op d'Stréck kommen. Wärend dem Safety-Car huet den ten Voorde Tempo gedrosselt, ass am Zickzack gefuer an et ass et zu enger liichter Beréierung komm tëscht dem Pereira an dem ten Voorde. Nom Restart hu sech béid Pilote weider hin näischt geschenkt an hunn e ganz staarke Racing gewisen.

Fir den Dylan Pereiera sollt et awer net méi duergoen den Hollänner Larry ten Voorde ofzefänken. Domat gewënnt den Hollänner net nëmmen déi leschte Course zu Oschersleben mee och d'Schlussklassement mat 9 Punkten Virsprong op den Dylan Pereira.

De zweete Lëtzebuerger um Depart, de Carlos Rivas, ass vun der 12. Plaz an d'Coure gaangen. Hien huet Plaz fir Plaz gutt gemaach a kennt no 30 Minutten Course op eng gutt 9. Plaz. De Carlos Rivas huet jo schonn de leschtem Sonndeg d'ProAM-Wäertung 2020 fir sech entscheet.

