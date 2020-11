An enger spannender Course kann sech de Spuenier virum sengem Team-Kolleeg Alex Rins an dem Pol Espargaro d'Victoire zu Valencia sécheren.

Domat stinn zu Valencia beim Europa Grand-Prix 3 Spuenier um Podium.

De Joan Mir, aktuellen éischten am General, ass als 5ten an d'Course zu Valencia gaangen. De Pole-Mann vun e Samschdeg de Pol Espargaro kann sech als 3. um Enn nach op de Podium retten. Fir de Joan Mir war et déi éischte Victoire an der MotoGP. Insgesamt gouf et des Saison schonn's 9 ënnerschiddlech Gewënner an dat bei 12 gefuere Coursen.

De Valentino Rossi ass no senger Corona Krankheet erëm zeréck am WM-Cirus an ass no senger 17 Plaz am Qualifying no engem technesche Problem Course net op e Enn gefuer.