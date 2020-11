Wéi z'erwaarde war, ginn tëschent Mäerz an Dezember 23 Coursse gefuer mam traditionellen Optakt zu Melbourne/Australien. Nei am Kalenner ass Saudi-Arabien.

De 5. September soll et dann zum Comeback an Holland (Zandvoort) kommen. Fir déi nei Saison sollen och nees Spectateuren zougelooss ginn.

Wou de 4. Grousse Präis vun der Saison soll gefuer ginn, ass nach onkloer. Dës Course soll am Vietnam um neie Circuit zu Hanoi gefuer ginn. Falls dës Course ausfale sollt, kéint de Kalenner, wéi schonn dëst Joer, nees ëmdisponéiert ginn.

Et gëtt spekuléiert, dass eventuell nees zu Portimao (Portugal) kéint gefuer ginn oder Imola (Italien) aspréngt, fir d'Lach ze fëllen.

Eng weider Chance kéint och den Nürburgring kréien, dee fir dëst Joer kee Kontrakt méi mat der Formel 1 hat, mä duerch d'Corona-Pandemie an de Kalenner vun dëser Saison ausnamsweis mat opgeholl ginn ass.

De provisoresche F1-Kalenner fir d'Joer 2021 muss nach vum FIA-Weltmotorsportconseil approuvéiert ginn.