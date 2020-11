De Lewis Hamilton huet sech trotz P6 beim Start nach d'Victoire geséchert an zitt als siwefache Weltmeeschter mam Michael Schumacher gläich.

No engem chaotesche Qualifying um Samschdeg huet ee bei der Startopstellung en ongewéinlecht Bild gesinn. Vun der Pole ass fir déi éischte Kéier a senger Karriär de Lance Stroll vu Racing Point gestart an de Lewis Hamilton ass vu Plaz 6 un den Depart gaangen.

Wéi och schonn den Dag virdru war de Circuit zu Istanbul naass an och de Reen huet ufanks weider eng Roll gespillt.

De Sebastian Vettel huet en immens gudde Start erwëscht a konnt sou scho bannent den éischte puer Kéieren 8 Plaze guttmaachen. No engem onglécklechen Depart vum Max Verstappen waren un der Spëtzt béid Fuerer vun der Ecurie Racing Point.

Mat der Zäit huet de Lewis Hamilton Plaz fir Plaz opgeholl a sech 20 Ronne viru Schluss un d'Spëtzt gesat. Duerch d'Decisioun just ee Boxestopp ze maachen, ass hien dann och bis zum Schluss op der 1 bliwwen a wënnt sou de Grousse Präis vun der Tierkei virum Sergio Perez an dem Sebastian Vettel, deen an der leschter Ronn nach vun engem Feeler vum Charles Leclerc profitéiert huet a sech sou eng Plaz um Podium séchere konnt.

Duerch dës Victoire zu Istanbul steet de 7. Weltmeeschtertitel fir de Lewis Hamilton virzäiteg fest a sou ass et dem Britt gelonge mam Michael Schumacher gläichzezéien