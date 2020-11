Bei der leschter Course vun der Saison konnte sech de Mike Conway, Kamui Kobayashi a Jose-Maria Lopez am Bahrain um Toyota TS050 Hybrid behaapten.

Et war eng Start-Zil Victoire fir den Auto mat der Nummer #7, virum Schwësterauto mat der Startnummer #8 mat de Piloten Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima a Brendon Hartley.

Mat där Victoire hu si sech och den Titel an der LMP1 FIA World Endurance Drivers Championship 2020 geséchert. Et gouf awer net nëmme gefeiert no dësem Titelgewënn, well et war gläichzäiteg och de leschten Asaz vum Toyota Hybrid an der Laangstrecke-Weltmeeschterschaft.

It was an emotional end to a fantastic career. We say goodbye to the #TS050 HYBRID who has been part of a great journey for the last five years and will always live on in our memories. #8hBahrain @FIAWEC #TOYOTA #TOYOTAGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/QgiQAX8YsQ — TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) November 15, 2020

An der Klass GTE Pro konnt Porsche eng Duebel-Victoire feieren am Bahrain. De Kevin Estre an de Michael Christensen gewanne virum Gianmaria Bruni an dem Richard Lietz. Am Schlussresultat vun der WEC geet den Titel awer un Aston Martin mat de Pilotn Nicki Thiim a Marco Sörensen, deenen am Bahrain eng 3. Plaz duergaangen ass, fir sech de WM-Tiel ze sécheren.

It’s true that @NickiThiim and @Marco_sorensen are familiar with celebrating success in 2020...



6 Hours of Fuji 🥇

8 Hours of Bahrain 🥇

Lone Star 6 Hours at COTA 🥇

6 Hours of Spa 🥈

24 Hours of Le Mans 🥉



But nothing comes close to becoming World Champions together 🏆 pic.twitter.com/3RNpPSmiwk — Aston Martin Racing (@AMR_Official) November 14, 2020

D'Gesamtwäertung bei de Konstrukteure geet och un Aston Martin, viru Porsche a Ferrari.

An der Klass GTE AM geet den Titel un AF Corse Ferrari mat de Piloten Emmanuel Collard, François Perrodo an Nicklas Nielsen. Eng zweet Plaz fir de Ferrari 488 GTE EVO ass hinnen am Bahrain duergaangen.