E grousst Ereegnes kënnt nächst Joer op de Formel-1-Pilot aus Groussbritannien duer: 2021 soll hie vun der Queen zum Ritter geschloe ginn.

Dat mellt déi brittesch Zeitung "The Sun". Fir seng Leeschtungen an der Sportswelt krut den Hamilton am Joer 2008 vun der Queen Elizabeth II den "Order of the British Empire".

Well dem Autorennfuerer säin Haaptwunnsëtz a Monaco ass, bezilt hie just en Deel vu senge Steieren a Groussbritannien. Ugangs gouft gefaart, dass dëst e Problem kéint duerstellen, fir zum Ritter geschloen ze ginn. Nodeems awer alleguerten d'Steierfroe gekläert goufen, dierft deem groussen Dag näischt méi am Wee stoen.

De Weltmeeschter huet sech gefreet iwwert säin neien zukünftegen Titel, ma gläichzäiteg huet hie sech bescheide gewisen: "Wann ech un dës Éier denken, denken ech u Leit wéi mäi Bop, déi am Krich gekämpft hunn", sou den Hamilton. Dobäi denkt hien un déi Leit, déi net ernimmt ginn, awer Grousses geleescht hunn. Sou ee wier hien net. "Ech hu kee gerett", sou nach de Mercedes-Pilot.