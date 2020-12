Am Qualifying zu Bahrain konnt sech de Valtteri Bottas virum George Russel an dem Max Verstappen vehaapten. De Lando Norris ass just op déi 15. Plaz komm.

Beim Grousse Präis vu Sakhir zu Bahrain ass et bei der Ecurie vu Mercedes e Fuererwiessel ginn. Op Grond vun engem positive Corona-Test konnt de Weltmeeschter Lewis Hamilton net un den Depart goen. Dofir war den George Russell vu Williams agesprongen, dee beim fräien Training e Freideg schonn de Séiersten um Circuit war. Och bei Haas war nom schroen Accident vum Romain Grosjean de leschte Weekend mam Pietro Fittipaldi en Ersatzfuerer am Asaz.

De Q2 ass fir de Lando Norris mat engem enttäuschende Resultat op en Enn gaangen. Beim Fuerer vu McLaren ass et um Enn nëmme fir déi 15. Plaz duergaangen. Dës Weideren hunn et och den Alexander Albon (12.) an de Sebastian Vettel (13.) net an de Q3 gepackt.

Do war et un der Spëtzt de Valtteri Bottas, dee sech um Enn d'Pole Position séchere konnt. Den George Russell huet et am Mercedes op déi zweet Plaz gepackt an de Max Verstappen start e Sonndeg um 19:10 Auer vun der 3. Positioun.