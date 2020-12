Mercedes huet béide Piloten kuerz virun Enn vun der Course falsch Pneuen opgemaach a sech selwer domadder d'Victoire verbaut.

De George Russel hat e ganz gudde Start an huet sech direkt un d'Spëtzt gesat. Dohannert louch de Valtteri Bottas virum Sergio Pérez an dem Max Verstappen. Dunn huet sech allerdéngs de Charles Leclerc op Ferrari verbremst. Nieft dem Monegass ass och de Max Verstappen am Kräsi gelant. Béid Piloten hunn d'Course missen opginn.

LAP 1/87



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



At Turn 4 Leclerc hits Perez and Verstappen gets caught up in incident



Both the Ferrari and Red Bull drivers are out ❌#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/BKPqc6OGJD — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Nom Restart konnte sech béid Mercedes-Fuerer lues awer sécher vun der Konkurrenz ofsetzen. No 50 Ronne si souwuel de Russel wéi och de Bottas an der Box gewiergt. De Russel hat do dee bessere Momentum op senger Säit a konnt de Virsprong op iwwer 8 Sekonnen ausbauen. Dunn huet Mercedes awer e ganz décke Bock geschoss. De Russel krut un der Box déi falsch Pneuen, sou dass hien nach eng Kéier seng Pneuen huet misse wiesselen. An och de Bottas krut falsch Pneuen op säin Auto, nämlech déi vum Russel. Profitéiert vun dësem Chaos huet de Sergio Pérez op Racing Point, dee sech op déi 1. Plaz no vir geschafft huet.

LAP 63/87



Full ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ deployed



Mercedes call both drivers into the pits for new tyres but there's a problem putting on Bottas' fresh set #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/sGC1KYFsBO — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Grad an deem Moment wou de Russel sech erëm no vir geschafft huet, huet de jonke Britt sech e Platten agefaangen, alt erëm misst en an d'Box fueren. Un der Spëtzt vun der Course huet de Sergio Pérez vum Mercedes-Chaos profitéiert a gewënnt am Bahrain virum Esteban Ocon an dem Lance Stroll.

De Weltmeeschter Lewis Hamilton konnt duerch eng Corona-Infektioun net un den Depart goen. Aus dësem Grond war de George Russel op Mercedes un den Depart gaangen.

Iwwerdeems huet um Sonndeg de Moien de Romain Grosjean bekannt ginn, dass hien dëst Joer keng Formel 1 méi wäert fueren. Méi Detailer an de Video-Statement vum Grosjean fannt Dir hei.